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Yayında Fuego'nun patlama anını kaydeden Meksikalı yayıncı

Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Acatenango'ya tırmanırken canlı yayında Fuego yanardağının patlama anını kaydetti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 23:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yayında Fuego'nun patlama anını kaydeden Meksikalı yayıncı

Canlı yayında yakalanan patlama anı

Guatemala'da Acatenango'ya tırmanış sırasında sosyal medya platformu Kick'te canlı yayın yapan Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas (kullanıcı adı 'Maestro Shifu'), komşu Fuego yanardağının patladığı anları anbean kaydetti. Yayıncı, tırmanışını izleyenlerle paylaşırken beklenmedik patlama görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

patlama anı ve görüntülerin önemi:

Kayda yansıyan görüntüler, patlamanın görsel izlerini ve çevrede oluşan duman kolonunu açık şekilde gösteriyor. Bu tür canlı kayıtlar, sahada bulunan kişilerin sağladığı ilk el gözlemler nedeniyle jeolojik olayların belgelenmesinde değer taşıyor. Zendejas'in kaydı, Fuego'daki hareketliliğin anlık izlenmesine katkı sağlarken, yetkili kurumların resmi değerlendirmeleri için de referans oluşturabilir.

acatenango ve fuego'nun durumu:

Acatenango ile Fuego ikiz yanardağları olarak biliniyor; Acatenango şu an daha sakin, Fuego ise dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor. İki koninin yakınlığı nedeniyle Acatenango'ya tırmananların Fuego'daki etkinlikleri görmesi ve kayıt altına alması mümkün oluyor. Haberde, patlamanın çevresel veya insani bir sonuç doğurup doğurmadığına dair ek bilgi verilmedi.

Canlı yayınlar doğrudan ve çarpıcı görseller sunsa da, volkanik olaylara ilişkin resmi uyarılar ve uzman değerlendirmeleri takip edilmeden çıkarımlar yapmak yanıltıcı olabilir. Zendejas'in kaydı, bölgedeki volkanik davranışa ilişkin kamuoyunda farkındalık yarattı fakat olayın kapsamına dair net bilgi, yetkili kaynaklardan gelecek açıklamalara bağlıdır.

&quot;Maestro Shifu&quot; adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa...

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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