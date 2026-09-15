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Yayınlanan görüntüler Mocha ve Dhubab'taki saldırıları gözler önüne serdi

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik saldırılara ait görüntüleri yayımladı; sözcü Majid Abdullah al-Nuzaili, Mocha ve Dhubab'ı hedef gösterdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yayınlanan görüntüler Mocha ve Dhubab'taki saldırıları gözler önüne serdi

Ordu görüntüleri paylaştı:

Yemen hükümetine bağlı Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri yayımladı. Ülkede İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bildirildi.

harekatın hedefleri:

Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, Yemen Hava Kuvvetleri'nin ülkenin güneybatısındaki Mocha ve Dhubab bölgelerinde Husilere ait ikmal hatlarını ve mevzileri hedef aldığını bildirdi.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan videolarda hava operasyonlarına ait sahneler ve hedefe yönelik atışlara ilişkin görüntüler yer aldı. Ordu, yayımladığı kayıtların Mocha ve Dhubab operasyonlarına dair delil niteliği taşıdığını belirtti ve çatışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Yemen hükümetine bağlı Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği saldırılara...

Yemen hükümetine bağlı Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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