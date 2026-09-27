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Yayla yolunda saman yüklü tır devrildi: Bingöl-Diyarbakır kara yolunda 1 yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolunun yayla bölümünde saman yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yayla yolunda saman yüklü tır devrildi: Bingöl-Diyarbakır kara yolunda 1 yaralı

Yayla yolunda saman yüklü tır devrildi

Bingöl'ün yayla kesiminde, Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen kazada saman yüklü bir tır şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada araç yanmaya başladı.

Kaza anı ve müdahale:

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansta hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ise tırdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yolun yayla bölümünde oluşan kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kazanın kesin nedeni ve hasarın boyutu jandarma ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİNGÖL’DE SAMAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

BİNGÖL’DE SAMAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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