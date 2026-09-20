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Yaylacatı'nda kaza: balya makinesine bacağını kaptıran Halim Sancı yaşamını yitirdi

Samsun Havza'da balya makinesine bacağını kaptıran Halim Sancı (55), 24 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti; cenaze yarın defnedilecek.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yaylacatı'nda kaza: balya makinesine bacağını kaptıran Halim Sancı yaşamını yitirdi

Yaylacatı'nda kaza: balya makinesine bacağını kaptıran Halim Sancı yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Havza ilçesi Yaylacatı Mahallesi Ömeroğlu mevkisinde, balya makinesine kaçan çelik telin yangına neden olmasıyla başlayan olayda, teli çıkarmaya çalışırken Halim Sancı (55) bacağını makineye kaptırdı ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve hava ambulansı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sancı daha sonra hastaneye nakledildi.

müdahale, tedavi ve cenaze bilgileri:

Sancı, tedavisi için kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 24 gün süreyle yoğun bakım ve cerrahi müdahalelere alındı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Sancı hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu belirtilen Sancı'nın cenazesinin, yarın Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

HALİM SANCI

HALİM SANCI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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