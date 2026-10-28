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Yaylacık’ta kirliliğe müdahale: 4 konar göçer çadırı tahliye edildi

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan 4 konar göçer çadırını iş makineleri ve ekiplerle tahliye edip bölgeyi temizledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yaylacık’ta kirliliğe müdahale: 4 konar göçer çadırı tahliye edildi

Nilüfer Belediyesi yaylacık mahallesi'nde temizlik çalışması yürüttü

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda vatandaş ihbarlarını da değerlendirerek adım attı. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde çevreyi olumsuz etkileyen noktalar tespit edildi ve müdahale kararı alındı.

çalışmanın detayları:

Ekipler tarafından alanda yapılan incelemede 4 konar göçer çadırı çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle belirlendi. Bölgedeki olumsuzluğa karşı görev yapan birimler arasında Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri yer aldı; olası aksaklıklara karşı da polis ekipleri destek verdi.

saha tahliye ve temizlik:

İş makinelerinin desteğiyle yürütülen tahliye ve temizlik çalışmalarında çadırlar ile çevrede biriken atıklar toplandı ve kamyonlara yüklendi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan alan temizlendi ve bölge eski durumuna getirildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN 4 KONAR GÖÇER ÇADIRINI...

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN 4 KONAR GÖÇER ÇADIRINI KALDIRARAK BÖLGEYİ TEMİZLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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