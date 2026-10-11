Yaylada kaynayan harnup: Taşkesiği'nde organik pekmez mesaisi

Taşkesiği yaylasında yaşam:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşkesiği sakinlerinden Gani Şahin, her yıl Kurban Bayramı sonrasında sahilden yaylaya göç ederek yazı Toroslar'ın yüksek kesimlerinde geçiriyor. Şahin ve ailesi, keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na yerleşiyor; bölge, Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında konumlanıyor. Kasım ayına doğru hayvanlarıyla birlikte tekrar Manavgat Taşkesiği'ne dönüyorlar.

Keçiboynuzu pekmezi nasıl hazırlanıyor:

Şahin, Manavgat'tan sahilden getirdiği keçiboynuzlarını (harnup) yaylada özel tanklarda ıslatıp beklettikten sonra kazanlarda kaynatarak üretim yaptığını anlatıyor. Üretim sürecini kendi sözleriyle şöyle özetliyor: "Manavgat'tan keçiboynuzunu getiriyor ve Toroslar'da kaynatıyoruz." Önce keçiboynuzunu dövüyorlar; dövdükten sonra öğle vakti ıslatıp, ertesi sabah kaynatmaya devam ediyorlar. Bu yöntemin sonucu olarak ortaya tamamen organik bir keçiboynuzu pekmezi çıkıyor.

Verim, talep ve günlük yaşam:

Üretimde kullanılan keçiboynuzunun kalitesi, elde edilen pekmezin verimini doğrudan etkiliyor. Şahin, iyi kalite bir keçiboynuzunun 3,5 kiloda bir kilo pekmez verdiğini, kalitesi düşük olduğunda ise bunun 5 kiloda bir kiloye çıktığını belirtiyor. Pekmezin şifa etkisini tam göstermesi için gece yatarken başka gıda tüketmeden içilmesini tavsiye ediyor; yörede Bozkır tahiniyle birlikte tüketimi yaygın.

Yayladaki gündelik hayata dair de bilgi veren Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yattıktan sonra göç ettiklerini; tavukların yumurtalarını organik isteyenlere tane 10 liradan verdiğini söylüyor. Şahin ayrıca ürettikleri harnup pekmezine yoğun talep olduğunu, ürünlerin şimdiden alıcılarının hazır olduğunu ve zaman zaman "sipariş bile alamadıklarını" ifade ediyor.

GANİ ŞAHİN VE EŞİ