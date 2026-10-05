Yaylada kovanlara saldıran ayıya sakince gülümseyen arıcı

Bozkır'da ayı saldırısı ve arıcının tepkisi

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı, 2500 rakımlı Üçpınar Yaylası Küçük Su mevkiinde bulunan 1300 kovanlık arılığa ayı saldırısı gerçekleşti. Olayı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan üretici Hasan Hasırcı, hem zararı belgeledi hem de tepkisiyle dikkat çekti.

Saldırı ve zarar:

Saldırıda çok sayıda kovanın tahrip olduğu bildirildi. Hasırcı, dağılan petekleri ve kırılan kovanları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek zarar tespitinde bulundu. Arılığın yüksek rakımlı yaylada olması, bölgedeki yaban hayatı ile karşılaşma olasılığını artırıyor.

Arıcının tepkisi:

Kayıt sırasında Hasırcı'nın sözleri tebessüm ettirdi. Kamera önünde, "Değerli dostumuz, ayı kardeşimiz bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Vay, yavrum vay. Aslanım ayı, ye oğlum, ye aslanım" diyerek durumu hafife alan bir tavır takındı. Hasırcı ayrıca, "Onun da nasibi var, üzülecek hiçbir şey yok. Buralar 2500 rakım, mekan onların. Bu tür saldırıları bu şekilde gördüğüm için gayet rahat karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Hasırcı'nın yaklaşımı, yayla koşullarında yaşayan üreticilerin yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sergilediği pragmatik tutumu ortaya koyuyor. Hem zararı kayda alıp hem de olayı sakinlikle karşılaması, bölge gerçekliğini ve üreticinin tecrübeye dayalı bakışını yansıtıyor.

ÜRETİCİ HASAN HASIRCI, "DEĞERLİ DOSTUMUZ, AYI KARDEŞİMİZ BİZİ ZİYARETE GELMİŞ ARKADAŞLAR. VAY, YAVRUM VAY. ASLANIM AYI, YE OĞLUM, YE ASLANIM" DİYEREK ZARAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLEDİ.