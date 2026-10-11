Yaylada su talebi Sincik'te arbedeye dönüştü

Teşikan Yaylası'nda su kaynakları gerilimi

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylasındaki su kaynaklarının ilçe merkezine aktarılma planı, bölge sakinleriyle müteahhit ve güvenlik güçleri arasında arbede ile sonuçlandı. Olayda gözaltına alınanların ifadelerinin tamamlanmasının ardından 13 kişi serbest bırakıldı.

olayın gelişimi:

Yetkililerce ilçe merkezi için kaynağın aktarılmasının planlandığı alan, yaylada yaşayan köylüler tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Planın hedeflendiği bölgede yaşayan 6 köy ve onlarca mezra sakini, suyun hayvancılık ve geçim kaynağı olduğunu belirterek projenin durdurulmasını talep etti. Tepkiler sırasında bölgedeki taşeron ekiplerle arasında zaman zaman arbede yaşandığı, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre gerilim, hem suyun kullanım hakkı hem de yayla halkının ekonomik kaygılarından kaynaklandı. Vatandaşlar, suyun aktarılması halinde yayladaki hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini vurguladı.

hukuki süreç ve beklentiler:

Köylüler, idareye başvuru sürecini başlattıklarını ve idare mahkemesine müracaat ederek yürütmenin durdurulması talebinde bulunduklarını açıkladı. Bölge sakinleri, hem ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de yayladaki hayvancılık ve geçim faaliyetlerini koruyacak ortak bir çözüm beklediklerini belirtti.

Yerel yetkililer ve projeyi yürütenlerle yapılacak görüşmelerin, gerilimin yatıştırılması ve sürdürülebilir bir paylaşım modelinin oluşturulmasında belirleyici olması bekleniyor. Olayla ilgili resmi soruşturma ve hukuki süreç takip ediliyor.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDEKİ TEŞİKAN YAYLASI’NDA SU KAYNAKLARININ İLÇE MERKEZİNE AKTARILMASINA KARŞI ÇIKAN VATANDAŞLAR İLE MÜTEAHHİT VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI.