Yayladan gelen dana kamyona binmeyi reddetti, uzun uğraşla yakalandı

Çankırı'da yayladan inen dananın kamyona bindirilme mücadelesi

Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan ve yaylalardan besilik dana toplayıp satışını yapan Akif Metin, yayladan getirilen sürüden kamyonlara yükleme yaparken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Toplam 50 büyükbaş hayvandan 49'u kolaylıkla yüklendi; ancak bir dana yüklenmeyi reddederek ahır içinde panik yarattı.

Kaçış anı ve yakalama çabası:

Kaçmak için ahır içinde hızlı hareket eden dana, pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı ve kısa sürede çevredekiler için endişe kaynağı oldu. Vatandaşlar ve besici, hayvanı sakinleştirmek ve güvenli biçimde kamyona bindirmek için uzun süre uğraştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sahibinin değerlendirmesi:

Akif Metin, yayla ortamında yetişen hayvanların insanla daha az karşılaştığını, bunun da ürkütme ve kaçma davranışlarına yol açabileceğini belirtti. Metin, "Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var" diyerek, geçen yıl aynı sürüden ağabeyinin de benzer davranışlar sergilediğini ve bu yıl da kardeşinin aynı sorunu yaşattığını söyledi.

Yakalanan dananın gözleri korkmaması için bağlanarak kapatıldı ve böylece kamyona güçlükle bindirilebildi. Olay, hem besicinin hem de yakınlardaki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

BESİCİ AKİF METİN AYNI HAYVANIN ABİSİNİN DE GEÇEN YIL BENZER BİR FİRARA İMZA ATTIĞINI BELİRTEREK, "GALİBA BU HAYVANIN GENETİĞİNDE PROBLEM VAR" DEDİ.