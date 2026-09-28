Yayladan köye dönüş: Şalpazarı'nda asırlık göç sürüyor

Şalpazarı'nda kış hazırlığı başladı

Doğu Karadeniz'in yaylalarında yazı geçiren köylüler, havaların soğumasıyla birlikte kış mevsimini geçirecekleri yerleşimlere geri dönüyor. Ağasarlı yaylacılar, büyükbaş hayvanlarını önlerine katarak uzun yürüyüşlerle Gatağacı Yaylası'ndan mahallelerine doğru yola çıkıyor. Bu hareketlilik, bölgenin gündelik yaşam ritmini ve tarımsal düzenini doğrudan etkiliyor.

Gatağacı Yaylası'ndan dönüş:

Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice Mahallesi sakinleri yazı Gatağacı Yaylası'nda geçirdi. Yaz başında, haziran ayının ilk haftasında başlayan göçe Salih Usta ve Erhan Cömert gibi isimler de katıldı; hayvanlarını rengarenk süsleyerek geleneksel ritüeli yaşattılar. Mevsim sonu ve artan yağışlarla birlikte, hayvanlarıyla birlikte kilometrelerce yolu yürüyen besiciler köylerine dönüş yoluna geçti.

Gelenek ve ulaşımın dönüşümü:

Şalpazarı'ndaki yayla göçü yalnızca mevsimsel bir taşınma değil, aynı zamanda bölgenin kültürel hafızasının bir parçası. Günümüzde yayla ulaşımının büyük bölümü araçlarla sağlansa da bazı aileler, geleneksel güzergahlardan yürüyerek geri dönmeyi sürdürüyor. Bu pratik, hem toplumsal bağları güçlendiriyor hem de kuşaklar arası aktarımı mümkün kılıyor.

Yayla-köy dönüşü, bölge ekonomisi ve sosyal hayat için belirleyici olmaya devam ediyor; asırlardır süregelen bu göç geleneği, modern imkânlarla harmanlanarak yaşatılıyor.

TRABZON’UN ŞALPAZARI İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE YAZ MEVSİMİNİ YAYLALARDA GEÇİREN VATANDAŞLARIN KÖY VE MAHALLELERİNE DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI. ASIRLARDIR SÜRDÜRÜLEN YAYLA GÖÇÜ GELENEĞİ ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARINI ÖNLERİNE KATAN AĞASARLI YAYLACILAR, KİLOMETRELERCE YOLU YÜRÜYEREK KIŞ MEVSİMİNİ GEÇİRECEKLERİ YERLEŞİM YERLERİNE DÖNÜYOR.