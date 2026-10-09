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Yayladan sofraya: Alucra oğlak kebabı altı ay boyunca ilgi görüyor

Giresun Alucra'nın coğrafi işaretli Alucra oğlak kebabı, 2 bin metre rakımdaki yaylalarda beslenen oğlak etinden, özel taş fırında 4 saatte pişiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yayladan sofraya: Alucra oğlak kebabı altı ay boyunca ilgi görüyor

Alucra'nın tescilli lezzeti

Giresun'un Alucra ilçesinin yöresel ürünlerinden Alucra Oğlak Kebabı, 2020 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Hem ilçede hem de farklı şehirlerde yaşayan Alucralılar ve ilçe dışından gelen ziyaretçiler, geleneksel hazırlanışı ve kendine has tadı nedeniyle bu lezzete gösterilen ilgiyi artırıyor.

Yetişme koşulları ve lezzet ilişkisi:

Alucra’nın deneyimli kebap ustalarından ve ürünün tescillenmesine katkı sağlayan Mustafa Polat, kebabın özgün tadında oğlakların yetiştiği doğal ortamın belirleyici olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 2 bin metre rakımlı Alucra yaylalarında, çeşitli otlarla beslenen oğlakların eti kebaba farklı bir karakter kazandırıyor. Polat, üretim sezonunun mayıs ayının son haftalarında başlayıp aralık ayına kadar devam ettiğini söylüyor.

Pişirme, dinlendirme ve dağıtım:

Hazırlık aşamasından sonra kebap, kendine özgü pişirme yöntemiyle, özel taş fırınlarda yaklaşık 4 saat boyunca pişiriliyor. Fırından çıktıktan sonra dinlendirilen kebap genellikle ertesi gün soğuk olarak tüketiciye sunuluyor. Talep doğrultusunda ürün, ilçe dışına ve yurt dışına da gönderiliyor.

Polat, gastronomi meraklıları ve yemek kültürüne ilgi duyanları Alucra’ya davet ederek, yöresel lezzetin yerinde tadılmasının tanıtıma önemli katkı sağlayacağını belirtiyor ve tescilli ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNİN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN, 2020 YILINDA COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN...

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNİN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN, 2020 YILINDA COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN ALUCRA OĞLAK KEBABI, GELENEKSEL HAZIRLANIŞI VE KENDİNE ÖZGÜ LEZZETİYLE İLGİ GÖRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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