Yaylalara dönüş 30 yıl sonra: Şırnak köylerinde hayat yeniden başladı

Bölgeye devlet desteğiyle güvenli dönüş sağlandı:

Şırnak’ta yıllar önce terör olayları nedeniyle boşaltılan köylere, son dönemdeki gelişmelerle yeniden dönüş başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz yaylasındaki Akarsu köyü, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez yerleşime açıldı. Sürecin arka planında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan adımlar ile bölgede güven ortamının sağlanması yatıyor.

Altyapı çalışmaları ve yatırımlar:

İlçe kaymakamlığına dilekçe veren vatandaşların talepleri üzerine harekete geçen Şırnak Valiliği, köylere dönüş projelerini uygulamaya koydu. İlk etapta tamamlanan çalışmalar arasında şebeke ve içme suyu şebekeleri, su depoları, sulama kanalları ile elektrik hatları yer aldı. Yapılan altyapı çalışmaları, köylülerin bölgeye gelerek yeniden yerleşme kararını güçlendirdi ve bazı aileler yaz-kış kalmayı planlayarak ev inşa etmeye başladı.

Vatandaşların talepleri ve ekonomik yaşam:

Köylüler, altyapı çalışmalarından memnun olmakla birlikte yolların tamamlanmasını talep ediyor. Bölgede geçimini sağlayan halkın önemli gelir kaynakları arasında hayvancılık ve arıcılık bulunuyor; devlet destekleri sayesinde bu faaliyetler yeniden canlanmaya başladı. Vatandaşlar hem mevcut desteklerin sürmesini hem de ulaşım altyapısının güçlendirilmesini istiyor.

Yetkililer, ilk etapta yapılan yatırımların köylülerin güvenle kalıcı yerleşime geçmesini amaçladığını, takip eden dönemde yol ve diğer sosyal donatılar için ek çalışmaların planlandığını belirtiyor. Bölge sakinleri ise yıllar sonra geldikleri köylerinde yeniden hayat kurma sürecinin devam ettiğini, devletin sağladığı altyapının dönüş kararında belirleyici olduğunu vurguluyor.

ŞIRNAK'TA TERÖRSÜZ TÜRKİYE ATILIMI MEYVE VERDİ. 30 YIL SONRA KÖYLERİNDE EV YAPTILAR DEVLET YENİ KÖYLER İNŞA EDİYOR.