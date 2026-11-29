Yaylalardan dönüş başladı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yaz mevsimini yaylalarda geçiren hayvancılar, sürüleriyle birlikte köylerine ve kışlaklara dönmeye başladı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çimen Yaylası'nda yaz aylarını inek sürüsüyle geçiren İsmail Demir, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde karın etkili olması üzerine Erzincan'a dönüş yolculuğuna çıktı.

Ahmediye Geçidi'nde kara yolu kenarından sürüsünü götüren Demir, 'Yükseklere kar yağdı. Şartlar zorlaştı. Şimdi Erzincan'a dönüyoruz.' diyerek kış şartlarının etkisini vurguladı.

Geri dönüşün zorluğu:

Yaylalardan köylere ve kışlaklara dönüş yapan üreticiler, kar yağışı altında hayvanlarıyla birlikte zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor. Sürülerin taşınması sırasında zeminin ıslak ve buzlanmaya elverişli olması, yürüyüş hızını düşürüyor ve üreticilerin rota ile zamanlamayı yeniden düzenlemesini gerektiriyor.

Meteoroloji uyarısı ve olası etkiler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un güney kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı; yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, Erzurum'un güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Yaylacılar ve üreticiler, meteorolojik uyarıları takip ederek sürülerini güvenli rotalara yönlendirmeye ve kışlaklara ulaşmaya çalışıyor.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE YAYLALARDA YAZ MEVSİMİNİ GEÇİREN HAYVANCILAR, SÜRÜLERİYLE BİRLİKTE KÖYLERİNE VE KIŞLAKLARA DÖNMEYE BAŞLADI