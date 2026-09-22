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Yaylalı'ya modern yüz: 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışması tamamlanıyor

Alanya Belediyesi, Yaylalı Mahallesi'nde altyapısı yenilenip drenaj ve istinat çalışmaları yapılan 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimini tamamlıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylalı'ya modern yüz: 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışması tamamlanıyor

Yaylalı mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışması sona eriyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaylalı Mahallesi'nde uzun yıllardır beklenen 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamlamaya yaklaştı. Altyapısı yenilenmiş yol, Düğün Salonu ile Üniversite kavşağı arasındaki güzergahta daha modern bir görünüme kavuşuyor.

hazırlık ve altyapı çalışmaları:

Çalışma öncesinde bölgede kapsamlı altyapı hazırlıkları gerçekleştirildi. Mevcut drenaj hatları yenilenirken yol genişletme çalışmaları yapıldı ve ihtiyaç duyulan noktalarda istinat duvarları onarıldı. Bu hazırlıklar, sıcak asfalt seriminin kısa süre içinde ve kalıcı olacak şekilde yapılabilmesini sağladı.

kırsal mahallelerde ulaşım ve görünüm:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürdürdükleri yol yenileme programını kırsal mahallelerde de aralıksız sürdürüyor. Yaylalı Mahallesi'ndeki çalışma, hem ulaşım koşullarını iyileştirmeyi hem de bölgenin görünümünü modernize etmeyi hedefliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından serimi yapılan sıcak asfaltla yol kullanıma açıldı.

ALANYA BELEDİYESİ, YAYLALI MAHALLESİ&#039;NDE UZUN YILLARDIR BEKLENEN 2 BİN 500 METRELİK SICAK ASFALT...

ALANYA BELEDİYESİ, YAYLALI MAHALLESİ'NDE UZUN YILLARDIR BEKLENEN 2 BİN 500 METRELİK SICAK ASFALT ÇALIŞMASINDA SONA GELDİ. ALTYAPISI YENİLENEN YOL, DÜĞÜN SALONU İLE ÜNİVERSİTE KAVŞAĞI ARASINDAKİ GÜZERGAHTA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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