Yaylatepe'de arazi anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

Yaylatepe'de arazi kavgası

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde çıkan arazi anlaşmazlığı tartışması kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Baki Yıldırım hayatını kaybederken, Ahmet Ö. yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre iki aile fertleri arasında başlayan sözlü tartışma, tarafların silah kullanmasıyla kavgaya evrildi. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı konumundaki Baki Yıldırım ve Ahmet Ö.'yü ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Baki Yıldırım kurtarılamadı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kavgada yaralanan Ahmet Ö.'nün tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme ve soruşturmaya başladı.

Soruşturma devam ediyor; jandarma ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilmesi ve kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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