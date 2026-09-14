Yaz aramalarında akıllı telefon ve tablet öne çıktı

yaz sezonu aramalarında öne çıkan teknolojiler

MediaMarkt Türkiye'nin online mağaza ve MediaMarkt App verilerinden derlenen dijital arama sonuçları, yaz boyunca tüketicilerin öncelikle mobil yaşamı kolaylaştıran ürünlere yöneldiğini gösterdi. Akıllı telefonlar en çok aranan ürün olurken, tabletler ikinci sırada, kablosuz kulaklıklar ise üçüncü sırada yer aldı. Bu üçlü, yazın hareketli temposu ve dış mekan kullanımının etkisini yansıtıyor.

mobil yaşam ve kişisel ses ürünlerindeki talep:

Tüketiciler, tatil ve şehir içi hareketlilik sırasında taşınabilirlik ve bağlantı imkânı sağlayan cihazlara öncelik verdi. Arama verileri, akıllı telefon ve tablet aramalarının yanı sıra kulaklık çeşitlerine yönelik ilgide de belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. Özellikle kişisel ses ürünleri, hem dış mekânda konfor hem de evde kullanım için tercih edildi; bu eğilim, mobil kullanım alışkanlıklarının yaz aylarında daha da yoğunlaştığını gösteriyor.

sıcaklık, ulaşım ve eğlence arayışları:

Yazın yüksek sıcaklıkları arama tercihlerine de yansıdı; klimalar listenin üst sıralarında yer aldı. Ayrıca şehir içi pratik ulaşım alternatifleri olarak elektrikli scooter aramaları dikkat çekti. Eğlence odaklı ilgi de sürdü: yeni nesil oyun konsolu, akıllı saat ve televizyon aramaları, tüketicilerin hem dışarıda hem de evde geçirdikleri zamanı destekleyecek teknolojilere yöneldiğini gösteriyor.

MediaMarkt Türkiye'nin verileri, yaz sezonunun teknoloji talebini iki ana eksende topluyor: hareketlilik ve eğlence. Tüketiciler hem seyahat ve dış mekân kullanımına uygun taşınabilir cihazları hem de iç mekânda konfor ve eğlenceyi artıracak çözümleri arıyor. Perakende tarafında bu eğilimler, stoklama, kampanya planlama ve dijital görünürlük stratejilerini etkileyebilecek nitelikte.

Sonuç olarak, yaz sezonu arama trendleri mobiliteyi ve kişisel eğlenceyi merkezine alan bir teknoloji talebi profili çiziyor. Markaların ve satıcıların bu eğilimleri dikkate alarak ürün sunumlarını ve iletişimlerini şekillendirmesi bekleniyor.

MARKANIN ONLİNE MAĞAZASI VE MEDİAMARKT APP VERİLERİNE GÖRE, AKILLI TELEFONLAR VE TABLETLER YAZ SEZONU BOYUNCA EN ÇOK ARANAN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLURKEN, KLİMA VE KULAKLIKLAR DA LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI.