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Yaz sokakları oyunla doldu: Küçükçekmece'de kuşaktan kuşağa buluşma

Küçükçekmece Belediyesi'nin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3.'sü düzenlenen 'Sokakta Oyun Var' etkinliği 10 hafta boyunca 20 mahallede yaklaşık 10 bine yakın çocuğa ulaştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yaz sokakları oyunla doldu: Küçükçekmece'de kuşaktan kuşağa buluşma

Yaz sokakları oyunla doldu: Küçükçekmece'de kuşaktan kuşağa buluşma

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen 'Sokakta Oyun Var' etkinliği, ilçenin farklı noktalarında yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların tatil günlerini sokakta geçirmelerini ve geleneksel oyunları öğrenip yaşatmalarını amaçladı.

Etkinliğin kapsamı:

Program, 10 hafta boyunca her salı ve perşembe günleri düzenlendi ve toplamda 20 mahallede sürdü. Organizasyon süresince sokaklar, oyun alanlarına dönüştü; binlerce aile ve çocuk etkinliklere katılarak yaz tatilini sosyal ve hareketli biçimde geçirdi. Yerel ekipler ve gönüllüler etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol aldı.

Oyun ve atölyeler:

Etkinlikte seksek, ip atlama, tebeşirle yer çizme gibi geleneksel oyunların yanı sıra yüz boyama, taç yapım atölyesi, müzikli yarışmalar ve mini disko gibi daha eğlenceli etkinlikler yer aldı. Katılımcı çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtılarak etkinlik deneyimi pekiştirildi. Yetişkinler de programlara ilgi gösterdi, böylece kuşaklar arası etkileşim artmış oldu.

Yetkililer, projenin amacının sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürel mirası korumak ve çocuklara sosyal beceriler kazandırmak olduğunu belirtti. Etkinliğin gelenekselleşmesiyle birlikte benzer çalışmaların ilerleyen yazlarda da sürdürülmesi planlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SOKAKTA OYUN VAR’LA ÇOCUKLAR, YAZ BOYUNCA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARIYLA...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SOKAKTA OYUN VAR’LA ÇOCUKLAR, YAZ BOYUNCA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARIYLA BULUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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