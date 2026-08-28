yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı

yaz spor okulları sertifika töreniyle sona erdi

Yıldırım Belediyesi tarafından yaz tatilinde çocukların aktif ve verimli zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan sertifika töreniyle tamamlandı. Programme ücretsiz erişim sağlanan kurslarda çocuklara farklı spor dallarında temel eğitim verildi.

Belediyenin açıkladığı verilere göre program 16 farklı branşı kapsadı ve 36 bin 818 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün milli sporcuları, öğrenciler ve veliler katıldı.

başkan oktay yılmaz'ın değerlendirmesi:

Başkan Oktay Yılmaz törende çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemine vurgu yaptı. Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana sporu tabana yaymak için çalıştıklarını belirterek, fiziksel ve ruhsal gelişim açısından sporun önemini anlattı. Yılmaz, Yaz Spor Okulları sayesinde çocukların yeteneklerini keşfedeceğini ve takım ruhunu benimseyen, azim sahibi bireyler olarak yetişeceğini söyledi. Ayrıca Yıldırım'da spor yatırımlarına devam edeceklerini ve amaçlarının 'Spor Kenti Yıldırım' kimliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

milli sporculardan örnek ve tavsiyeler:

Programda Yıldırım Belediyespor'un milli sporcuları da miniklerle buluştu. Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kiloda kazandığı altın madalyayı ve tecrübelerini çocuklarla paylaştı; destekleri için Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Güreşçi Batın Naniş ise Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yendiği karşılaşmayı ve galibiyetini Filistinli çocuklara armağan etme kararını anlattı.

Tören, sertifika dağıtımı ve minik sporculara verilen çeşitli hediyelerle son buldu. Etkinlik, Yıldırım Belediyesi'nin genç nüfusa yönelik spor altyapısı yatırımları ve ücretsiz eğitim programlarının somut sonuçlarını göstermesi açısından önem taşıdı.

YILDIRIM BELEDİYESİ'NİN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇİRMELERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ YAZ SPOR OKULLARI, SERTİFİKA TÖRENİ İLE SONA ERDİ.