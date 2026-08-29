Yaz sürprizi: Yozgat'ta 13 derece düşüş ve yoğun sis

Yozgat'ta ani serinlik yaşamı etkiledi

Yozgat genelinde yaz mevsiminin son haftasında hakim olan sıcak hava yerini serin ve nemli bir havaya bıraktı. Termometrelerin yaklaşık 13 derece gerilemesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezi ve etrafındaki yükseltilerde görüş mesafesi zaman zaman yer yer 10 metreye kadar düştü; bu durum günlük hayatı ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Ulaşım ve günlük yaşamda yaşanan zorluklar:

Sis nedeniyle sürücüler görüş mesafesinin azalmasından şikayet ederken, trafik akışında yavaşlama ve dikkat artışı gözlendi. Vatandaşlar, sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık düşüşlerine karşı daha kalın giyinme ve araçlarda dikkatli olma gerekliliğine vurgu yaptı. Yüksek kesimlerde yer yer ısı hissinde belirgin değişim kaydedildi.

Komşuların deneyimi ve meteorolojinin uyarısı:

Bozok Yaylası sakinlerinden Nuri Işıksal, "Eskiler 'anız bastı kar bastı' derler. Ağustos ayının 15 günü yaz, 15 günü kış derler. Burası Bozok Yaylası olduğu için buranın yazı kışı belli olmaz. Gelecek olanlar montlarını şemsiyelerini alsınlar gelsinler. Başka illere güvenip de yazlık kıyafetlerle gelmesinler. Soba yakmaya başlamadık ama akşamları battaniye ile oturuyoruz" diyerek mevsimsel değişimin günlük yaşamdaki etkilerini anlattı. Meteoroloji yetkilileri ise yağışlı ve serin havanın bölgede bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.

TERMOMETRELERİN YAKLAŞIK 13 DERECE GERİLEDİĞİ KENTTE, SERİN VE YAĞIŞLI HAVA İLE BİRLİKTE SİS ETKİSİNİ GÖSTERDİ.