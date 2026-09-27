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Yazar Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla Ceylan Karavil Park AVM'de samimi bir buluşma gerçekleştirdi

Miraç Çağrı Aktaş Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen imza gününde 'Kendimden Özür Dilerim' kitabının oluşum sürecini anlattı ve okurlarıyla sohbet etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yazar Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla Ceylan Karavil Park AVM'de samimi bir buluşma gerçekleştirdi

Etkinlik özeti:

Ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş, Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen imza günü etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik boyunca yazar son kitabı Kendimden Özür Dilerim üzerine samimi bir söyleşi yaptı ve okurlarının sorularını yanıtladı. Söyleşinin ardından imza bölümüne geçilerek kitaplar tek tek imzalandı.

Söyleşiden notlar:

Aktaş, söyleşide kitabın ortaya çıkış sürecinden ve ele aldığı temalardan bahsetti. Okurlarla paylaştığı gözlemler ve yazma sürecine dair kişisel anekdotlar, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Yazarın anlatımı sırasında kitapta işlenen duygusal ve gündelik ayrıntılar üzerinde duruldu ve okurların yönelttiği sorulara içten cevaplar verildi.

İmza ve buluşma anları:

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren kitapseverler, Miraç Çağrı Aktaş ile sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. İmza sırasında yazar, kendisini bekleyen okurlarıyla fotoğraf çektirip kısa sohbetler gerçekleştirdi; etkinlik samimi görüntülere sahne oldu ve katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

Ceylan Karavil Park AVM'nin kültür desteği:

Ceylan Karavil Park AVM, yalnızca alışveriş mekanı olmanın ötesinde dönem dönem düzenlediği yazar buluşmaları ve imza günleriyle kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu tür organizasyonlar, okuma alışkanlığını teşvik etme ve özellikle gençlerin kitaplara olan ilgisini artırma açısından önem taşıyor. Miraç Çağrı Aktaş'ın katıldığı imza günü de AVM'nin bu amacını destekleyen başarılı etkinliklerinden biri olarak kayda geçti.

ÜNLÜ YAZAR MİRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ, CEYLAN KARAVİL PARK AVM’DE DÜZENLENEN İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE...

ÜNLÜ YAZAR MİRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ, CEYLAN KARAVİL PARK AVM’DE DÜZENLENEN İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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