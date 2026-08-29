Yazıbaşı'nda yıldırım düştü, vatandaşların müdahalesi yangını durdurdu

Yazıbaşı'nda bahçeye düşen yıldırım ağaçlık alanda yangın çıkardı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Yazıbaşı köyü yakınlarında etkili olan yağışlı hava sırasında bir bahçeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü noktada bulunan ot ve ağaçlık alanda alevler hızla yükselmeye başladı.

Olayın gelişimi:

Yangını fark eden köy sakinleri, vakit kaybetmeden bölgeye intikal ederek alevlere müdahale etti. İlk anlarda bölgedeki yağışın etkisi sınırlı kaldığı için alevler kısa süre içinde büyüme eğilimi gösterdi ancak vatandaşların organize çabası yangının yayılmasını engelledi.

Vatandaşların müdahalesi ve sonuç:

Vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Olayla ilgili olarak yetkililerle veya resmi makamlarla ilgili ek bilgi paylaşılmadı; bölge sakinlerinin hızlı reaksiyonu olası daha geniş çaplı bir zararı engelledi.

Yağışlı hava şartlarında yıldırım düşmesine bağlı yangın riskinin devam edebileceği hatırlatılarak, yetkililer ve köy halkının dikkatli olması gerektiği vurgulanabilir. Olay, yerel dayanışmanın ve hızlı müdahalenin somut bir örneği olarak kayda geçti.

ADIYAMAN’DA YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ BAHÇEDE YANGIN ÇIKTI.