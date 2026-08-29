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Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt, 18. kişisel sergisinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun portresini, helikopter ve kaza alanını yağlı boya tabloyla sergiledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Erzurumlu ressam ve görsel sanatlar öğreticisi Fesih Özyurt (64), Çifte Minareli Medrese’de açtığı 18. kişisel sergisi Tabiatın Renkleri kapsamında, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlunun portresini yağlı boya bir tablo olarak izleyicilerin beğenisine sundu.

tablonun içeriği ve amaç:

Özyurt’un sergide öne çıkan eserlerinden biri olan tablo, Yazıcıoğlu’nun portresinin yanı sıra helikopteri ve kazanın meydana geldiği araziyi de betimliyor. Yaklaşık 40 yıldır resimle iç içe olduğunu belirten sanatçı, eseri her sergisinde bulundurmasının gerekçesini Yazıcıoğlu’nun unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması olarak açıkladı. Özyurt, Yıldızkent’teki atölyesinde 12 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı ve böyle bir dava insanının gençler tarafından tanınmasının önemli olduğunu söyledi.

serginin kapsamı ve diğer temalar:

Tarihi medresede açılan sergide toplam 47 tablo yer alıyor. Eserlerde Erzurum’un kültür ve tarihine dair motiflerin yanı sıra Nene Hatun, Sarıkamış şehitleri, Narman Peri Bacaları, doğa manzaraları, hayvan betimleri, müzik temaları, orman yangınları ve Gazze dramı gibi farklı konular işlendi. Özyurt, tüm bu çalışmalarıyla gençleri resim sanatına yönlendirmeyi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladığını ifade etti.

Sergi sanatseverlere pazar günü akşamına kadar açık olacak. Sanatçı, atölyesinde daha çok eser bulunduğunu ancak mekân kısıtları nedeniyle hepsini getiremediğini belirterek, bu serginin kendisi için özel bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırası yağlı boya tabloda yaşatılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırası yağlı boya tabloda yaşatılıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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