Yazıkent Paldımlı mevkiinde patika yolda traktör takla attı: sürücü yaralandı

Bozdoğan'da traktör kazası

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Paldımlı mevkiinde meydana gelen kazada, patika yoldan inen traktör sürücüsü Ş.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumu ile ilgili henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

Olayın soruşturulması:

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Patika yol ve aracın geçtiği güzergâhın koşulları ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabilecek etmenler değerlendiriliyor.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.