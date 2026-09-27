Yazıkent'te eğitime yerinde değerlendirme: Kaymakam Sözen öğrencilerle buluştu

ziyaretin kapsamı ve amaçları:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Okul yöneticilerinden, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve altyapı hakkında ayrıntılı bilgiler aldı ve öğrencilerin gündelik ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

yönetici görüşmeleri ve eğitim faaliyetleri:

Ziyaret sırasında yöneticilerle yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişi gerçekleştiren Sözen, okulun mevcut eğitim programları ve kurumun genel işleyişine dair notlar aldı. Okul yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliği ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

öğretmen ve öğrencilerle buluşma:

Kaymakam Sözen, öğretmenlerle sohbet ederek sınıf içi uygulamalar ve öğrenci destek mekanizmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, onların görüşlerini dinledi ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyaret, okulun güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanların yerinde tespit edilmesine olanak sağladı.

BOZDOĞAN KAYMAKAMI HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, YAZIKENT MÜRŞİDE AKÇAY İLKOKULU VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK OKULUN GENEL DURUMU, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.