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Yazılı'da günlük yaşamı kesintiye uğratan sağanak: yollar göle döndü

Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi'nde etkili olan sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu; sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yazılı'da günlük yaşamı kesintiye uğratan sağanak: yollar göle döndü

Yazılı Mahallesi'nde sağanak yaşamı aksattı

Erenler ilçesi sınırları içindeki Yazılı Mahallesi'nde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı. Yer yer yollar adeta gölete dönerken, mahalle sakinleri ve esnaf günlük hayatın etkilendiğini aktardı.

yollarda su birikintileri ve ulaşım:

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda biriken sular, araçların ilerlemesini güçleştirdi. Görgü tanıkları araçların suyla kaplı yollardan kontrollü ve yavaş şekilde geçtiğini, bazı sürücülerin kısa süreli tedirginlik yaşadığını bildirdi.

günlük yaşam ve hava koşulları:

Kentte gün boyu süren yağış, mahalledeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü ve sağanağın etkisini sürdürdüğü görüldü.

Sakarya&#039;yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sakarya'yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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