Yazın alın teri kışa taşınıyor: Ağın'da domates salçaları tepsilerde kurutuluyor

güneşte kuruyan salçaların hazırlığı:

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaz boyunca toplanan domatesler, geleneksel yöntemlerle kışlık erzak haline getiriliyor. Bahçelerden toplanan veya satın alınan domatesler yıkanıp doğranarak makineden çekiliyor; elde edilen püre süzülüp açık havada tepsilere seriliyor. Gün içinde belirli aralıklarla karıştırılarak ve tuzlanarak güneşte kıvam almaları sağlanıyor.

hazırlık aşamaları ve süre:

Uygulama birkaç aşamadan oluşuyor: önce domatesin temizlenip makineden geçirilmesi, ardından pürenin kovalarda bekletilip süzülmesi; sonrasında tepsilere serme ve güneşte kurutma. Çalışmada aktarılanlara göre püreyi kovalarda iki gün bekletme, tepsilerde yine iki gün güneşlendirme ve sürekli karıştırma işlemi yapılıyor; süreç yaklaşık üç gün sonra tamamlanıyor.

Feride Kocamaz süreci şöyle anlattı: "İzmir'de yaşıyorum ama yazları buradayım. Salçalarımızı da eylül ayının başı yapıyoruz. Domatesimizi bahçeden topluyoruz veya satın alıyoruz, yıkıyoruz. Doğrayıp makineden çekiyoruz. Ardından iki gün kovaların içinde bekletiyoruz. Ardından süzgeçten geçiriyoruz. Sonra da tepsilere yayıyoruz. İki gün öyle kalıyor. Sonra tuzunu atıyoruz ve devamlı karıştırılıyor. Yaklaşık üç gün sonra kaldırıyoruz. Güzel oluyor, kendi ellerimizle yapıyoruz" dedi.

imece geleneği ve üretimin önemi:

Yazlıkçıların ve ilçede kalan vatandaşların imece usulüyle yürüttüğü bu hazırlık, hem üretimi hızlandırıyor hem de toplum içinde paylaşımı sürdürüyor. Ev yapımı salçalar, ailelerin kışlık stokunu oluştururken, geleneksel yöntemlerin korunması yerel mutfak kültürünün devamına katkı sağlıyor.

FERİDE KOCAMAZ, SALÇA YAPIM AŞAMALARINI ANLATTI.