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Yazın bostanlarından kışa uzanan sofralar: Patnos'un emekle büyüyen ürünleri

Patnos'un köylerinde baharda ekilen tohumlar yaz sonuna kadar emekle büyüyor; domates, biber ve salatalık taze tüketiliyor, kışa saklanıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Yazın bostanlarından kışa uzanan sofralar: Patnos'un emekle büyüyen ürünleri

köy bostanlarının yıl döngüsü:

Patnos ilçesinin köylerinde baharla birlikte toprağa bırakılan tohumlar, yazın son günlerine kadar sürdürülen bakım ve sulama ile olgunlaşıyor. Sabahın erken saatlerinde bostanlara giden üreticiler, aylar süren emeğin karşılığını domates, biber, salatalık, fasulye ve çeşitli sebzelerle alıyor. Hasat zamanında ürünlerin bir kısmı hemen sofralara giderken, bir kısmı ise soğuk aylara hazırlanmak üzere ayrılıyor.

Üretim, iklim koşulları ve manuel bakımın birleşimiyle küçük parsellerde yoğun bir emek gerektiriyor. Köylüler sabahın serinliğinde taze mahsul toplarken, ay boyunca yapılan düzenli sulama ve bakımın hasadın verimi ve kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirtiliyor.

üretimden sofraya: taze tüketim ve kış hazırlığı:

Köylerde yetişen ürünlerin bir kısmı günlük taze tüketim için ayrılırken, özellikle domates ve biber gibi ürünler farklı yöntemlerle saklanarak kışa taşınıyor. Bu hazırlık hem ailelerin kış aylarında taze sebze erişimini sağlıyor hem de yerel ekonomik döngüye katkı sunuyor. Erken hasat edilenler aynı gün sofraya girerken, kalanlar ilerleyen aylarda kullanılmak üzere özenle depolanıyor.

Kendi bostanında üretim yapan Hacer Sevinç, üretimin arkasındaki emeği ve rutini şöyle özetliyor: "Bostanımızı bahar aylarında hazırlıyoruz. Yaz boyunca sulayıp bakımını yapıyoruz. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ve diğer sebzelerimizi burada yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi hem taze tüketiyoruz hem de kış için hazırlıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünleri sofralarımızda görmek bizi mutlu ediyor"

Sevinç, köylerde sürdürülen bostan kültürünün yalnızca sebze yetiştirmekten ibaret olmadığını, bunun aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir gelenek olduğunu vurguluyor. Yerel üretimin ve emeğin görünür olması, hem kırsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de tüketim alışkanlıklarına doğrudan yansıyor.

AĞRI&#039;NIN PATNOS İLÇESİNDE BAHARLA BİRLİKTE TOPRAKLA BULUŞTURULAN TOHUMLAR, YAZIN SON GÜNLERİNDE...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE BAHARLA BİRLİKTE TOPRAKLA BULUŞTURULAN TOHUMLAR, YAZIN SON GÜNLERİNDE ÜRÜNLERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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