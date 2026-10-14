Yazın uğrak noktası oldu: Gelin Çamı'ndan Edremit Körfezi manzarası

Gelin Çamı mesire alanı:

Edremit ilçesine bağlı Güre Kavurmacılar kırsal mahallesinde bulunan Gelin Çamı, Kazdağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi'ni kuşbakışı gören tarihi ve efsanelere konu olmuş önemli bir mesire alanı haline geldi.

Özellikle yaz aylarında bölgeye gelenler, manzara izlemek için bu noktayı tercih ediyor; hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu belirgin şekilde artıyor.

konum ve ziyaret yoğunluğu:

Güre Kavurmacılar kırsal mahallesinde yer alan Gelin Çamı, ziyaretçilere geniş bir panorama sunuyor. Mekânın doğal yapısı ve deniz manzarası, fotoğraf ve dinlenme amaçlı gelenleri çekiyor. Hafta sonları burayı görmek isteyenler için alan sık sık uğrak noktası oluyor.

ziyaretçilerin gözünden Gelin Çamı:

İlk kez geldiğini söyleyen ziyaretçiler mekanın etkileyici manzarasına vurgu yapıyor. Hamdi Mengi, "Kaan kardeşimiz bizi getirdi. Kavurmacılar köyünü gezdik. Gelin Çamı’nda manzara izledik. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Kemal İşi, "Ben de ilk defa geldim. Herkes burayı görmeli" ifadelerini kullandı. Bölgeyi daha önce bilenlerden Kaan Tuna ise, "Ben daha önceleride gelmiştim. Bugün de arkadaşlarla geldik. Gerçekten güzel bir yer" diye konuştu.

GELİN ÇAMI