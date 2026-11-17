18. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali açılışı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali, GSF Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Açılışa Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Prof. Duygu Kahraman, Doç. Çağlar Okur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarında vurgulanan temalar:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşmasında etkinliğin 18 yıldır kesintisiz sürdürülmesinin sanat alanında kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımı açısından önemine dikkat çekti. Anadolu'nun kültürel birikimi ve Yunus Emre'nin evrensel değerlerinin festivalin ilham kaynağı olduğunu belirtti. Adıgüzel, sanatın yalnızca eser üretmek değil, aynı zamanda güzellikleri ve anlamlı sözleri gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu olduğunu vurguladı ve festivalin sürekliliğine katkı verenlere teşekkür etti.

Rektör ayrıca etkinliğin gelişiminde emeği geçenler arasında Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz'ün özel bir payı olduğuna değindi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dokuz farklı bölümünün bu birikimi farklı biçimlerde üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Program, atölyeler ve sergi ayrıntıları:

Festival kapsamında düzenlenen oturum ve çalıştaylar, alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla sürdü. Etkinlikte öğrencilere mesleki deneyim aktarımı amaçlanırken, katılımcılar arasında sanatçı Dilruba Güneysu, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yusuf Keş, ESOGÜ öğretim üyesi Doç. Bilge Kınam ve ESTÜ Öğr. Gör. Onur Kuran yer aldı.

Festivalin atölye programı 20 Kasım'a kadar devam edecek. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan "Yunus Emre" sergisi ise Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyaretçilere açık olacak ve 11 Aralık 2026 tarihine dek sürecek.

Öğrenci odaklı bir öğrenme ortamı:

Prof. Duygu Kahraman etkinliğin öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından sunduğu uygulamalı öğrenme fırsatına vurgu yaptı; 2009'dan bu yana süregelen festivalin fakültenin birikimine katkısını anlattı. Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Çağlar Okur ise Yunus Emre'nin sevgi, saygı ve paylaşım anlayışının festivalin temel düşüncesini oluşturduğunu belirterek etkinliğin öğrencilere sağladığı ilhamı ve heyecanı paylaştı.

Festival, katılımcı akademisyenler, organizasyon komitesi ve öğrencilerin iş birliğiyle yazı, kaligrafi ve tipografi alanında bilgi aktarımını sürdürmeyi hedefliyor ve önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam etmesi bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (GSF) GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ TARAFINDAN BU YIL 18’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANADOLU KALİGRAFİ VE TİPOGRAFİ FESTİVALİ AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.