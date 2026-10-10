Yazışmalar ve banka kayıtları soruşturmayı genişletti: iki kamu görevlisi tutuklandı

Soruşturmada son gelişmeler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklama kararları alındı. Soruşturmayı yürüten Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen dijital ve mali deliller doğrultusunda şüpheli sayısını artırdı.

Operasyonun başlangıcı:

Soruşturma, Y.S.'nin, eğlence mekanı işleten babası E.S. hakkında usulsüz ve suç teşkil eden faaliyet iddiasını İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine ihbarda bulunmasıyla başladı. İhbar sonrası yapılan çalışmalar kapsamında Y.S., babası E.S., işletme müdürü E.Ş. ile C.T., T.E., E.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

Kamu görevlilerine uzanan inceleme:

Şüphelilerin WhatsApp yazışmaları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda bazı kamu görevlileriyle irtibat ve para transferleri tespit edildi. Elde edilen bu deliller üzerine soruşturma genişletildi ve yeni operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, polis memuru M.K., mübaşir H.C., zabıt katibi S.Y. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararları ve tutuklamalar:

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan polis memuru M.K. ile mübaşir H.C. hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer kamu görevlilerinden zabıt katibi S.Y. ve bekçi A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve T.E. önceki duruşmalarda tutuklanmış, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlk ifadelerin ardından Y.S., C.T., E.S. ve Y.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Belediye başkan yardımcısının ayrı soruşturması:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir yolsuzluk soruşturmasına dahil edildi. Bu soruşturma kapsamında Aydın, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerin ve adli süreçlerin devam ettiği, yetkili birimlerin delil toplama ve değerlendirme çalışmalarına sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE EĞLENCE MEKANLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASINDA, ARALARINDA POLİS VE ADLİYE PERSONELİNİN DE BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.