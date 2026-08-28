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Yazlık sinemaya kitap getirenlere içecek ikramı

Karabük Belediyesi, Yenişehir Yazlık Sineması kütüphanesine kitap bağışlayanlara içecek ikram edecek; kampanya 31 Ağustos'ta sona eriyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yazlık sinemaya kitap getirenlere içecek ikramı

Yenişehir Yazlık Sineması kütüphanesine davet

Karabük Belediyesi, "Kitaplar Senden, İçecek Karabük Belediyesinden" çağrısıyla başlattığı proje ile Yenişehir Yazlık Sineması’nın kütüphanesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Belediye, evlerindeki okuma kitaplarını sinema kütüphanesine getiren her vatandaşa içecek ikramı yapacağını açıkladı.

projenin ayrıntıları:

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin ortak kullanım alanlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Çetinkaya, projeyle Yenişehir Yazlık Sineması'nın yalnızca film izlenen bir mekân olmaktan çıkıp, komşuluğun ve sohbetin tazelendiği bir ortak alan olarak güçlendirileceğini belirtti. Başkanın sözleriyle, getirilen her kitabın başkalarının ufkunu açacağına dikkat çekildi.

kampanya süresi ve çağrı:

Vatandaşlar, evlerindeki okuma kitaplarıyla projenin destekçileri olabilecek. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar Yenişehir Yazlık Sineması’nda devam edecek ve getirilen her kitap karşılığında içecek ikramı yapılacak.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN &quot;KİTAPLAR SENDEN, İÇECEK KARABÜK BELEDİYESİNDEN&quot; ÇAĞRISIYLA PROJE...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN "KİTAPLAR SENDEN, İÇECEK KARABÜK BELEDİYESİNDEN" ÇAĞRISIYLA PROJE BAŞLATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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