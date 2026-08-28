Yazlık sinemaya kitap getirenlere içecek ikramı

Yenişehir Yazlık Sineması kütüphanesine davet

Karabük Belediyesi, "Kitaplar Senden, İçecek Karabük Belediyesinden" çağrısıyla başlattığı proje ile Yenişehir Yazlık Sineması’nın kütüphanesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Belediye, evlerindeki okuma kitaplarını sinema kütüphanesine getiren her vatandaşa içecek ikramı yapacağını açıkladı.

projenin ayrıntıları:

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin ortak kullanım alanlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Çetinkaya, projeyle Yenişehir Yazlık Sineması'nın yalnızca film izlenen bir mekân olmaktan çıkıp, komşuluğun ve sohbetin tazelendiği bir ortak alan olarak güçlendirileceğini belirtti. Başkanın sözleriyle, getirilen her kitabın başkalarının ufkunu açacağına dikkat çekildi.

kampanya süresi ve çağrı:

Vatandaşlar, evlerindeki okuma kitaplarıyla projenin destekçileri olabilecek. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar Yenişehir Yazlık Sineması’nda devam edecek ve getirilen her kitap karşılığında içecek ikramı yapılacak.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN "KİTAPLAR SENDEN, İÇECEK KARABÜK BELEDİYESİNDEN" ÇAĞRISIYLA PROJE BAŞLATTI.