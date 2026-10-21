Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki yazar Vicdan Efe, bu yıl yeniden üniversiteye dönerek dikkat çekti. Daha önce iktisat fakültesinden mezun olan Efe, girdiği sınav sonucunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kazanıp kaydını yaptırdı.

eğitim yolculuğu:

Yaklaşık 25 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda şef olarak görev yapan Efe, meslek yaşamının ardından akademik hayata tekrar katılmayı tercih etti. İktisat geçmişinden felsefeye yönelmesi, bireysel merakın ve öğrenme isteğinin sürekliliğine işaret ediyor. Bu adım, öğrenmenin zamana bağlı olmadığına dair somut bir örnek oluşturuyor.

yazarlık ve toplumsal etki:

Yazarlık çalışmalarıyla tanınan Efe'nin üç öykü kitabı, bir çocuk kitabı, üç gençlik kitabı ve ortak yazarlı bir kitabı bulunuyor. Ortak öykü kitaplarındaki bilinen öyküleri arasında "Komşu Duvarı" ve "Koca Seyit" yer alıyor. Efe ayrıca çeşitli okullarda öğrencilerle buluşup kitaplarını imzalıyor ve gençlerle doğrudan temas kuruyor.

Vicdan Efe, üniversite eğitimine yeniden başlamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Okumanın yaşı yok. Okumayı, yazmayı çok seviyorum. Gençlere örnek olmak çok güzel bir duygu."

Bu tercih, yerel toplulukta öğrenme motivasyonunu artırıcı bir rol oynuyor. Efe'nin hikayesi, farklı yaş gruplarının eğitim sürecine katılmasının hem bireysel tatmin sağladığını hem de kuşaklar arası etkileşimi zenginleştirdiğini gösteriyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI ALEMŞAHLI MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 62 YAŞINDAKİ YAZAR VİCDAN EFE, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE YENİDEN BAŞLAYARAK AZMİYLE ÖRNEK OLDU. DAHA ÖNCE İKTİSAT FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLAN EFE, BU YIL GİRDİĞİ ÜNİVERSİTE SINAVINDA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜNÜ KAZANARAK KAYIT YAPTIRDI.