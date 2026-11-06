Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

yerli bulut yatırımları hız kazanıyor:

Türkiye'de bulut bilişim ve veri barındırma hizmetlerine yönelik yatırımlar artarken, yerli teknoloji şirketleri yedekli altyapılarla öne çıkıyor. Bu alandaki son duyuru CloudBT Telekomünikasyon A.Ş.'den geldi. İstanbul merkezli şirket, sanal sunucu ve sanal veri merkezi hizmetlerini yedekli sunucu mimarisiyle kullanıma açtığını açıkladı.

Şirket, hedefini küçük işletmelerden kurumsal ölçeğe kadar geniş bir müşteri kitlesine kesintisiz hizmet sunmak olarak belirliyor. Yerel altyapı ve sunucu sürekliliği, veri güvenliği ve mevzuata uyum talepleri özellikle e-ticaret, yazılım, sağlık ve finans gibi sektörlerde tercih sebeplerinin başında geliyor.

altyapının teknik detayları:

CloudBT sunucularını İstanbul'daki Equinix IL4 veri merkezinde barındırıyor. Müşteri sunucularının diskleri, iki ayrı veri salonundaki donanımlarda eş zamanlı tutuluyor; böylece bir salonda arıza olması halinde hizmet diğer salondan devam ediyor. Şirket, salonlar arası geçişin yaklaşık 1-2 dakika içinde gerçekleştiğini aktarıyor.

Altyapıda kullanılan bileşenler arasında AMD EPYC işlemciler, NVMe diskler ve 10 Gbit ağ bağlantısı yer alıyor. Bu donanım kombini, performans ve veri erişim süreleri açısından kritik uygulamalara uygun bir temel sunuyor.

hizmet modeli ve erişilebilirlik:

CloudBT Genel Müdürü Mehmet Yiğit, yedekli sunucu altyapılarının bugüne kadar daha çok büyük ölçekli projelerde tercih edildiğini belirtiyor ve bu hizmeti daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçladıklarını söylüyor. Yiğit, "Küçük bir işletme için sunucunun yarım gün kapalı kalması, sipariş ve müşteri kaybı anlamına geliyor. Biz yedekli altyapıyı en küçük paketten başlayarak, standart sanal sunucu fiyatlarıyla sunuyoruz" diye konuştu.

Bu yaklaşım, altyapı maliyetlerinin engelleyici olduğu KOBİ'ler için kesintisizliği daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Sunulan yedeklilik, kritik iş uygulamaları, online satış operasyonları ve kesintiye tahammülü düşük servisler için önemli bir güvence sağlıyor.

veri yerelleştirme ve yapay zekâ entegrasyonu:

Şirket, müşteri verilerinin yurt dışına aktarılmadığını vurguluyor. Bu tercih, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının getirdiği ek yükümlülükler bağlamında KVKK uyumu isteyen işletmeler için belirleyici oluyor.

CloudBT'nin sunduğu bir diğer dikkat çeken özellik ise yapay zekâ entegrasyonu. Kullanıcılar, ChatGPT ve Claude gibi yapay zekâ asistanlarını hesaplarına bağlayarak sunucularını yazışma yoluyla yönetebiliyor. Sunucu durumunu sorgulama, yeniden başlatma veya uygulama kurma gibi işlemler, komut satırı bilgisi gerektirmeden asistan talimatlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Yiğit bu noktada, "Sunucu kiralayan herkesin Linux bilmesi gerekmiyor. Bir web sitesi kurmak isteyen kullanıcı ne istediğini asistana yazıyor, kurulumu asistan yapıyor" ifadelerini kullanıyor.

Sonuç olarak yerli bulut sağlayıcılarının yedekli altyapı yatırımları, veri yerelleştirme talepleri ve yapay zekâ destekli yönetim araçlarıyla birleşerek, kesintisiz hizmete ilişkin beklentileri daha geniş bir müşteri kitlesine taşıma yönünde ilerliyor.

TÜRKİYE'DE BULUT BİLİŞİM VE VERİ BARINDIRMA HİZMETLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR SÜRÜYOR. BU KAPSAMDA YERLİ BULUT TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ, YEDEKLİ SUNUCU ALTYAPISIYLA İŞLETMELERE HİZMET VERİYOR. CLOUDBT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş., YEDEKLİ SUNUCU ALTYAPISIYLA HİZMET VERMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU.