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Yedekten oyuna giren Mehmet Tosun 80. dakikada sezonun ilk golünü attı

Erciyes 38'in yedek orta sahası Mehmet Tosun, Yeni Mersin İdman Yurdu maçında 80. dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yedekten oyuna giren Mehmet Tosun 80. dakikada sezonun ilk golünü attı

Erciyes 38 sahasında 2-1 galibiyet aldı

Nesine 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 2. haftasında sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin kontrollü oyunu ve ikinci yarıda bulduğu golle sonuçlandı.

maçın dönüm noktası:

Yedek başlayan Mehmet Tosun, 67. dakikada Mikail Koçak’ın yerine oyuna girdi. Tosun, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirleyerek takımına 3 puanı getiren isim oldu. Gol sonrası oyuncunun ve tribünlerin sevinci dikkat çekti.

erciyes 38'in ligdeki durumu:

Bu sonuçla Erciyes 38, sezona kayıpsız devam ediyor. Mehmet Tosun, bu maçla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu; oyuncunun performansı ve oyuna katkısı teknik heyet için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON İLK GOLÜNÜ...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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