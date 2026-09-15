Yedekten oyuna giren Mehmet Tosun 80. dakikada sezonun ilk golünü attı

Erciyes 38 sahasında 2-1 galibiyet aldı
Nesine 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 2. haftasında sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin kontrollü oyunu ve ikinci yarıda bulduğu golle sonuçlandı.
maçın dönüm noktası:
Yedek başlayan Mehmet Tosun, 67. dakikada Mikail Koçak’ın yerine oyuna girdi. Tosun, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirleyerek takımına 3 puanı getiren isim oldu. Gol sonrası oyuncunun ve tribünlerin sevinci dikkat çekti.
erciyes 38'in ligdeki durumu:
Bu sonuçla Erciyes 38, sezona kayıpsız devam ediyor. Mehmet Tosun, bu maçla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu; oyuncunun performansı ve oyuna katkısı teknik heyet için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.
ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ.
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