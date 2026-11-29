Yedi bin kilometrelik göç:

Yılan balığının yaşam döngüsü, tabiatın en dikkat çekici göç öykülerinden biri olarak öne çıkıyor. Anguilla anguilla türü, Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizinin tuzlu sularında, yaklaşık 300 metre derinlikte dünyaya gelir. Buradan çıkan larvalar, okyanus akıntılarının taşımasıyla önce Akdeniz'e ulaşır, ardından tatlı su sistemlerine doğru uzun bir yolculuğa çıkarak yaşamlarının önemli bir bölümünü iç sularda geçirirler.

Doğum ve kıtalar arası taşıma:

Larvalar Sargasso Denizi'nden ayrıldıktan sonra akıntıların yönlendirmesiyle Akdeniz'e girer ve zamanla nehir ağızları, lagünler ve göller aracılığıyla tatlı suya ulaşır. Türkiye'de bu yolculuğun son durakları arasında Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, Milas Güllük Lagünü ve Köyceğiz Gölü gibi sulak alanlar bulunuyor. Bu alanlar, yavru yılan balıklarının beslenip büyüyebildiği, türün yaşam döngüsünde kritik rol oynayan habitatlardır.

Olgunlaşma ve geri dönüş:

Tatlı sularda geçen yıllar boyunca yılan balıkları büyür ve cinsel olgunluğa ulaştıklarında görünüşlerinde değişiklik olur; bu evreye 'gümüş yılan balığı' dönemi denir. Üreme zamanı yaklaştığında pek çok birey beslenmeyi azaltır veya bırakır, vücutları üremeye hazırlanır ve 7 bin kilometrelik yeni bir göçe çıkarak yeniden Sargasso Denizi'ne döner. Burada yumurtalarını bırakan yetişkinlerin yaşam döngüsü tamamlanır; çoğu birey üremenin ardından yaşamını yitirir.

Bölge balıkçısının gözlemleri:

Muğla ve çevresinde uzun yıllardır balıkçılık yapan İsmail Çetin bölgedeki tür farklılıklarına dikkat çekiyor. Çetin, '40 yıldır burada balıkçılık yapıyoruz. Yılan balığı, kefal, levrek, çipura gibi her türlü balıkçılığı yapıyoruz burada. Yalına balığı iki çeşit, birisi sarı yerli değimiz yılan balığı burada kalır, buradan gitmez. Ama siyah yılan balığı yazın gelir, kışın yılsonu gibi gider. Yavrulamak için gidiyor bu. Siyah yılan balığı burada kalmaz. Yaz aylarında gelir, kışın 12’inci ayların sonunda gider. Yavrulamak için gider. Bunun daha önce araştırması yapıldı. Takip için çip takıldı. Giden yılanbalığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor' dedi.

Çetin'in sözleri, bölgedeki siyah yılan balığı nüfusunun mevsimsel göçleriyle ilgili gözlemsel kanıtları ve izleme çalışmalarının sonuçlarını yansıtıyor. Yerel gözlemler ve takip çalışmaları, bu uzun göç döngüsünün hem bireysel davranışlara hem de bölgesel ekosistemlere etkisini göstermesi açısından önem taşıyor.

YILAN BALIĞININ YAŞAM DÖNGÜSÜ, TABİATIN EN DİKKAT ÇEKİCİ GÖÇ HİKÂYELERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURUYOR.