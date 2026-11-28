Olayın özeti

Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan minibüste bulunan 10 kız çocuğu ile 3 görevli sağ salim bulundu. Minibüsün sürücüsü Nazif Ege yaşananları anlattı; arama çalışmaları sırasında çocuklarla birlikte araçta olduklarını belirtti.

sürücünün anlatımı:

Nazif Ege, daha önce bu yolu kullanmadığını söyleyerek, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca’dan bir saat erken Düzce’ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" dedi. Navigasyon kullanmadığını, Yedigöller’den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini aktardı.

çocuklara yaklaşım ve alınan tedbirler:

Ege, aracın çamura saplanması sonrası ekiplerin gelmesini beklerken çocukları sakinleştirmek ve soğuktan korumak için çaba gösterdiklerini anlattı. Sürücü, "Normal işte, çamura saplandı" ifadelerini kullandı ve hemen ardından aracın motorunu çalıştırıp içeriyi ısıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Sürücü, özellikle çocuklara gösterdikleri yaklaşımı vurgulayarak, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" diye konuştu. Bu sözler, arama kurtarma sürecinde yaşanan dayanışmanın ve sürücünün sorumluluk duygusunun altını çiziyor.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmalarının ardından çocuklar ve görevli personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sürücünün anlattıkları, kazanın teknik bir yönüyle birlikte insani müdahalelerin önemini ortaya koyuyor.

BOLU'DA YEDİGÖLLER'DEN DÖNÜŞTE ÇAMURA SAPLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.