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Yedigöller yolu kışın ilk beyaz örtüsünü aldı

Yedigöller yolu, Bolu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve yer yer yağan karla beyaza büründü; güzergah şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Yedigöller yolu kışın ilk beyaz örtüsünü aldı

Yedigöller yolu beyaza büründü

Bolu'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağış, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yedigöller yolunda karla sonuçlandı. Yağmur ve soğuk havanın aralıklarla devam ettiği bölgede, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Hava koşulları ve yağışın seyri:

Birkaç gündür süren yağışlı hava, yükselti arttıkça yağmurdan kara dönüştü. Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde görülen bu değişim sonucu yol boyunca beyaz örtü oluştu ve bölge kış görünümüne girdi.

Yolun görünümü ve dikkat çeken kareler:

Yağışın ardından Yedigöller yolu boyunca oluşan beyaz örtü, bölgedeki kış manzarasını ön plana çıkardı. Karla kaplanan ağaçlar ve yol boyunca oluşan doğal tablo, görüntüleri etkileyici hale getirdi.

Yerel halk ve ziyaretçiler, değişen hava koşullarının yarattığı bu görsel zenginliği not etti; özellikle yüksek kesimlerdeki beyaz örtü, bölgenin kış sezonuna girdiğinin işareti olarak değerlendirildi.

BOLU’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA...

BOLU’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. KENT MERKEZİNE YAKLAŞIK 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN YEDİGÖLLER YOLU, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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