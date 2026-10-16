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Yedigöller'de ekim sürprizi: yüksekler beyaza büründü

Bolu'nun turistik Yedigöller yolunun yüksek kesimlerinde ekim ayında yağan ilk kar, ormanları ve park halindeki araçları kısa sürede beyaza bürüdü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Yedigöller'de ekim sürprizi: yüksekler beyaza büründü

Yedigöller'de ekim sürprizi: yüksekler beyaza büründü

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolunun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Havanın erken saatlerde soğumasıyla başlayan yağış, kısa sürede lapa lapa yağan kara dönüştü.

yağışın doğaya etkisi:

Yol kenarındaki yeşil alanlar, ormanlık dokunun çeşitli tonları ve park halindeki araçların üzeri mevsimin ilk karı ile kaplandı. Ekim ayında gelen bu erken kış manzarası, doğal peyzajın görünümünü hızla değiştirdi ve fotoğraf karelerine yansıdı.

ziyaretçi ve ulaşım gözlemleri:

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan güzergâhta kar sürprizi, bölgeye gelenlerin dikkatini çekti. Yedigöller yolunun zirve noktalarında etkisini artıran yağış, çevrede kısa süreli bir beyaz örtü oluştururken sürücüler ve ziyaretçiler tedbirli davranmaya başladı.

Yetkililerden ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, yağışın yoğunluğu gün içinde değişebilir; ancak sabah saatlerindeki düşen sıcaklıkların yola ve çevreye erken kış atmosferi getirdiği görüldü. Doğal güzellikleriyle bilinen alanın bu beklenmedik görüntüsü, ziyaretçiler için sürpriz bir deneyim oldu.

BOLU’NUN GÖZDE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YOLU ÜZERİNDEKİ YÜKSEK...

BOLU’NUN GÖZDE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YOLU ÜZERİNDEKİ YÜKSEK KESİMLERDE SABAH SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. LAPA LAPA YAĞAN KARLA BİRLİKTE YOL KENARINDAKİ YEŞİL ALANLAR VE ARAÇLARIN ÜZERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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