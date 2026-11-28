olayın özeti:

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu, yanlarındaki iki görevli ve bir şoför ile Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'e günübirlik geziye çıktı. Dönüş yolunda kafileyle bir süre irtibat kurulamaması üzerine yetkililere bildirim yapıldı; Kocaeli Jandarma tarafından saat 19.10 civarında AFAD'a iletilen bilgiye göre araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat sağlanamıyordu.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE başta olmak üzere ilgili birimler seferber edildi ve Bolu'da bir kriz merkezi kuruldu. Çalışmalara 55 ekip ve 204 personel katıldı; JAK, PAK, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sahada görev aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de koordinasyon merkezinde çalışmaları takip etti.

arama sahası ve kullanılan teknoloji:

Son GPS sinyalinin alındığı nokta esas alınarak yaklaşık 30 kilometrelik bir saha tarandı. Ekipler karadan arama yürütürken AFAD dronları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ve Bayraktar Akıncı gibi platformlar havadan destek verdi. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edilerek telefon sinyallerinin güçlendirilmesi ve iletişimin sağlanması için çalışmalar yapıldı. Aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak sarp yamaçlar ve uçurum çevreleri özel olarak kontrol edildi.

çalışmaları zorlaştıran etkenler:

Yedigöller'in sık orman örtüsü, engebeli arazi yapısı ve derin vadiler aramaları zaman zaman güçleştirdi. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava ve buzlanma ekiplerin ilerlemesini zorlaştıran diğer etkenler oldu. Ayrıca çocukların cep telefonlarının bulunmaması nedeniyle iletişim, yanlarındaki iki refakatçi ve şoförün telefonları üzerinden sınırlı imkanlarla sağlanmaya çalışıldı.

müjdeli haber ve sağlık kontrolleri:

Saatler süren aramalar sonucunda araç, aramaların yoğunlaştırıldığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Bakan Göktaş, saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada tüm çocukların ve görevlilerin sağ salim bulunduğunu duyurdu: "Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, Yığılca’da araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi, elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun."

Aracın bulunmasının ardından 10 kız çocuğu ve 3 görevli güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezine getirildi. Yetkililer, çocukların yemek yediğini, sağlık kontrollerinden geçirileceğini ve kontrollerin ardından Kocaeli'ye gönderileceklerini bildirdi. İçişleri Bakanı Çiftçi, ormanlık yolda güzergahın kaybedildiğini ve yağış nedeniyle yolun çamurlaştığını, mobil baz istasyonlarıyla sinyalin artırıldığını aktardı. Çalışmalara destek veren AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve bölge halkına teşekkür edildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

KOCAELİ'DEN BOLU'YA GÜNÜBİRLİK GEZİYE GİDEN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN BULUNDUĞU ARAÇ, SAATLER SÜREN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU.