Yedigöller'de arama çalışmaları sürüyor:

Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli'den hareket eden ve içinde 7-8 çocuk ile görevli personelin bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamaması üzerine arama başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı aracın saat 15.00'ten itibaren kaybolduğu belirtildi.

Bildirimde, araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı ifade edildi. Bu bilgi, arama ekiplerinin çalışmasını odaklamak için kullanılan önemli bir veri olarak değerlendirildi.

Ekip sevkıyatı ve arama yöntemleri:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve UMKE yönlendirildi. AFAD ekipleri, sahayı geniş açıyla taramak amacıyla dronlarla havadan arama başlattı. Karadan yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri ve arama kurtarma personeli koordineli biçimde bölgeyi tarıyor.

Arama süreci ve beklenen gelişmeler:

Arama çalışmaları, alınan son GPS verisi ve ekiplerin saha raporlarına göre yönlendiriliyor. Yetkililer, bölgedeki zemin ve ormanlık arazi şartlarının aramayı etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Şu an için resmi bir bulunan ya da kurtarılan kişi bilgisi paylaşılmadı; bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

BOLU'NUN YEDİGÖLLER MEVKİSİNDE, KOCAELİ'DEN HAREKET EDEN VE İÇERİSİNDE ÇOCUKLAR İLE GÖREVLİ PERSONELİN BULUNDUĞU TAHMİN EDİLEN ARAÇTAN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.