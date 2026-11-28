Yedigöller’de kaybolma vakası: arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğunu açıkladı. Olay, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinde kalan, yaşları 14-17 arasında değişen çocukların Bolu’ya yaptığı gezi sırasında meydana geldi.

Arama kurtarmada seferber olan ekipler ve süreç:

Çiftçi, araçla yapılan gezi sırasında saat 19.00 civarında aracın GPS bağlantısının kesildiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine Kocaeli 112 ekiplerine bilgi verildiğini aktardı. İl müdürlüğünden çocukların geri dönmemesi ve GPS bağlantısının kopması üzerine; 55 ekip ve 204 personel ile jandarma, UMKE, AFAD, JAK, PAK gibi ekiplerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri, İHA dronlar ve Bayraktar Akıncı’nın da desteğiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bakan Çiftçi, çocukların ormanlık bir yolda çamura saplanmaları sebebiyle yollarını kaybettiklerini, alanda telefonların çekmemesinin kısa süreli iletişimsizliğe yol açtığını belirtti. Çiftçi, "Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yürütmüşler ancak çok fazla muvaffak olamamışlar" ifadelerini kullandı.

İletişim desteği ve bulunan çocukların durumu:

Arama ekiplerinin müdahalesine ek olarak mobil baz istasyonlarının bölgeye sevk edilmesiyle sinyal güçlendirildi ve telefonla iletişim sağlanabildi. Çocukların yanlarında kişisel telefon olmadığı; sadece iki refakatçi ile şoförün telefonlarının bulunduğu bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deniz Kuvvetleri ve hava araçları ile yürütülen çalışmalar neticesinde çocuklar ve refakatçileri ekipler tarafından bulundu.

Çiftçi, çocukların sağlık kontrollerinden geçirileceğini, şu an yemek yediklerini ve herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Olay sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın da Bolu’ya intikal ettiği, Kocaeli Valiliği ile sürecin yakından takip edildiği ve Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirildiği belirtildi. Bakan, ekiplerin hızlı müdahalesi ve iletişim desteğinin çocukların bulunmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için doğa gezilerinde iletişim hazırlığının önemine dikkat çekiyor; çocukların dönüşünün tamamlanmasının ardından Kocaeli’ye uğurlanacakları açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BOLU'NUN YEDİGÖLLER BÖLGESİNDE KAYBOLAN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN 55 EKİP VE 204 PERSONELİN KATILDIĞI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.