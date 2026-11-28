arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünda kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuk ile 3 görevli personeli taşıyan aracın dönüş yolunda iletişimin kesilmesi üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer, araçtan alınan son GPS sinyalinin belirlenmesiyle aramaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

çalışmaya katılan ekipler ve kullanılan araçlar:

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve UMKE katılıyor. Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de bölgeye intikal etti. Sahada karadan yapılan titiz taramalara ek olarak, AFAD dronları ile havadan tarama yürütülüyor; çalışmalar sırasında ayrıca Bayraktar İHA'nın da destek verdiği öğrenildi.

çalışmaları zorlaştıran etkenler:

Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide arama yapıyor. Bölgedeki telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerini güçleştiriyor. Yetkililer, çocuklara ve görevli personele en kısa sürede ulaşabilmek için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Kriz yönetimi için Bolu'da bir kriz merkezi oluşturuldu ve koordinasyon merkezinden arama rotaları ile öncelikli bölge taramaları yönlendiriliyor. Ekiplerin hem kara hem de hava unsurlarıyla yürüttüğü çalışmalarda, alınan son sinyaller ve saha bulguları doğrultusunda arama noktaları sıklaştırılıyor.

Yedigöller'de 10 kız çocuğu ve 3 görevli aranıyor