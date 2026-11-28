Yedigöller'de kayıp çocuklar için acil koordinasyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunmasına yönelik öncelikler ve takip edilecek adımlar ele alındı.

toplantının gündemi:

Toplantıda mevcut durum değerlendirmesi yapıldı; arama faaliyetlerinin öncelikleri, saha raporlama mekanizmaları ve iletişim stratejileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, süreç boyunca bilgi akışının düzenli ve şeffaf tutulmasının önemine vurgu yaptı.

saha çalışması ve bilgilendirme:

Bakanlık yetkilileri arama çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması, personel yönlendirmeleri ve bölgedeki operasyonel ihtiyaçların belirlenmesi üzerinde durdu. Ailelerin bilgilendirilmesi ile kamuoyu iletişiminin koordineli yürütülmesi toplantının diğer kilit başlıkları arasındaydı.

Arama ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğü, gelişmelerin yetkili mercilerce takip edildiği ve gerektiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı bildirildi. Bakanlık süreci yakından izlemeye devam ediyor.

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