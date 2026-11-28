Yedigöller'de arama çalışmaları sürüyor:

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle planlanan günübirlik gezi, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı güzergahında yapıldı. Dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmasının kapsamı:

Bolu'da oluşturulan kriz merkezi koordine ederken, sahada Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve UMKE görev yapıyor. Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler kara aramalarına destek sağlıyor. AFAD dronlarıyla havadan tarama yürütülürken, arama çalışmalarına Bayraktar İHA'nın da destek verdiği bildirildi. Ekipler, araçtan alınan son GPS sinyalini izleyerek arama alanlarını daraltıyor.

Çalışmaları zorlaştıran etkenler:

Arama yapılan bölgenin ormanlık ve engebeli yapısı ile bölgedeki telefon şebekesinin yeterince çekmemesi ekiplerin iletişimini ve ilerleyişini etkiliyor. Ayrıca oluşan buzlanma ulaşımı güçleştiriyor. Yetkililer, hem kara hem hava unsurlarıyla koordineli şekilde devam eden aramalar sonucu çocuklar ve görevli personele bir an önce ulaşılmasını hedefliyor.

KOCAELİ'DEN BOLU'YA GEZİYE GİDEN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN BULUNDUĞU ARACA ULAŞILMASI İÇİN YEDİGÖLLER BÖLGESİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR.