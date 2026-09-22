Yedigöller'in renkli anları: ağaç dibinde koşturan 4 sincap

Yedigöller'in oyunlu sakinleri

Yedigöller Milli Parkı sınırları içinde bir ağacın dibinde hareket eden 4 sincap, doğasever İbrahim Karadere tarafından görüntülendi. Kısa süreli birbirlerinin peşinden koşturmaları ve yerdeki enerjik hareketleri, parkın doğal dokusu içinde dikkat çeken anlar oluşturdu.

görüntüleri kaydeden ziyaretçi:

İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıyan görüntülerde sincapların oyunlu halleri ve birbirleriyle etkileşimleri yer aldı. Bu tür anlar, ziyaretçilere beklenmedik doğa gözlemleri ve fotoğraf imkânları sağladı.

parkın konumu ve canlı çeşitliliği:

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'ü barındırıyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu geniş ve çeşitli habitat, küçük memelilerin ve özellikle sincapların doğal davranışlarını sergilemesi için uygun ortam sunuyor.

Ortaya çıkan görüntüler, Yedigöller'in doğal güzellikleri arasında sevimli ve hareketli kareler olarak ziyaretçilerin ilgisini çekti.

BOLU’NUN YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI’NDA 4 SİNCABIN AĞAÇ DİBİNDE KOŞTURMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. SEVİMLİ SİNCAPLAR, DOĞASEVER İBRAHİM KARADERE’NİN KAMERASINA YANSIDI.