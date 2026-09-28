Yediye karşılık öfke: Eskişehir maçının ardından deplasman tuvaletleri tahrip edildi

maçın ardından yaşanan olayların özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından misafir takım tribününde yer alan bazı Balıkesirspor taraftarlarının stat içindeki alanlara tepki gösterdiği bildirildi.

hasarın tespiti ve zarar gören alanlar:

Stadyum görevlilerinin yaptığı incelemede, deplasman tribünündeki seyirci tuvaletlerinin tahrip edildiği kaydedildi. Yapılan tespitlere göre taraftarların petekleri kırdığı, lavabo taşlarını söktüğü ve musluklara zarar vererek alanı kullanılamaz hale getirdiği görüldü. Bu zararlar nedeniyle bölümün hizmet veremediği belirtildi.

stadyum yönetiminin işlemleri:

Görevliler olay yerinde tutanak tuttu ve stadyum yönetimi, zararın boyutuna ilişkin çalışma başlattı. Yönetim tarafından yapılacak değerlendirme sonrası hasarın belgelenmesi ve gerekli onarım süreçlerinin planlanacağı ifade edildi. Olayla ilgili başka açıklama veya ek bir işlem duyurulana kadar soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

TFF 3. LİG'DE ESKİŞEHİRSPOR'UN SAHASINDA BALIKESİRSPOR'U 7-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN, MİSAFİR TAKIM TARAFTARLARININ STADYUMDAKİ TUVALETLERE ZARAR VERDİĞİ BELİRLENDİ.