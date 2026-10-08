Yeğenin 'neden içemiyorum' sorusu kadınların glütensiz kooperatifini doğurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 yaşındaki çölyak hastası yeğeninin sofrada sorduğu soru, yerel bir dönüşüme yol açtı. Hafize Kayış'ın yeğeni için mutfağında hazırladığı glütensiz çorbalar, çevresinden gelen taleplerle büyüdü ve zamanla 7 kadından oluşan kadın kooperatifine dönüştü.

Kooperatif nasıl kuruldu:

Yeğeninin 'Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?' sorusu, Kayış'ı bireysel üretime yönlendirdi. Başlangıçta yalnızca yeğeninin tüketimi için hazırlanan glütensiz tarhana kısa sürede çevredeki çölyak hastalarının ilgisini çekti. Kayış, üretimi genişletmek için altı kadınla bir araya gelerek Seven Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifin kuruluşunda üretimin ölçeklenmesi, pazarlama ve örgütlenme adımları birlikte planlandı.

Üretim, güvenlik ve sürdürülebilirlik önlemleri:

Kooperatif, ürün gamında glütensiz tarhana, sebze çorbası ve erişte bulunduruyor. Üretim sürecinde en öne çıkan konu çapraz bulaşma ve kontaminasyon riski oldu; bu nedenle altyapı ve hijyen kuralları buna göre oluşturuldu. Kayış, ekip olarak hijyen, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik ilkelerini önceliklendirdiklerini, denetimlerden geçtiklerini ve üretimin her aşamasında aktif rol aldıklarını vurguladı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın sağladığı destekle çalışmalarını sürdüren kooperatif, hem çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği ürünler sunmayı hem de üyelerinin düzenli gelir elde etmesini hedefliyor. Kooperatifte çalışan kadınların tamamı üretim süreçlerinde aktif görev alıyor ve bu faaliyetler onların ekonomik yaşamına doğrudan katkı sağlıyor.

Üyelerin deneyimi ve toplumsal etkisi:

Kooperatif üyelerinden Fatma Özay, Kayış'a ilk etapta yardım etmek için sürece dahil olduğunu, zamanla glütensiz ürünlere duyulan ihtiyacın sandıklarından daha büyük olduğunu fark ettiklerini söyledi. Özay, üretimde hijyenin önemini öğrendiklerini ve bu süreçte hem bilgi hem de iş deneyimi kazandıklarını belirtti.

Kayış ise 3 yaşındaki yeğeninin tanısının kendileri için ilham kaynağı olduğunu, o sorunun bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Kooperatifin amacı sadece bir ürün sunmak değil; çölyak tanısı almış ailelere ulaşmak, güvenli seçenekler sağlamak ve kadın istihdamını desteklemek olarak özetleniyor.

Sonuç olarak, küçük bir çocuğun gündelik bir sorusu, yerel kadınların bir araya gelerek hem toplumsal bir ihtiyaca cevap veren hem de ekonomik bağımsızlık sağlayan bir girişim kurmasına vesile oldu. Seven Kadın Kooperatifi'nin deneyimi, benzer yerel girişimler için örnek teşkil edebilecek pratikler ve dikkat edilmesi gereken hijyen-izlenebilirlik ilkeleri sunuyor.

EDİRNE’DE ÇÖLYAK HASTASI 3 YAŞINDAKİ YEĞENİ İÇİN GLÜTENSİZ ÇORBA HAZIRLAMAYA BAŞLAYAN HAFİZE KAYIŞ’IN GİRİŞİMİ, 7 KADININ BİR ARAYA GELDİĞİ KOOPERATİFE DÖNÜŞTÜ.