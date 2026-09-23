Yelkenli teknede durdurulan grup: 14 göçmen ve iki şüpheli gözaltında

olay ve müdahale:

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket halindeki yelkenli durduruldu ve teknede arama yapıldı.

yakalananlar ve uyrukları:

Arama sonucu teknede toplam 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Bunların 10’u Afganistan, 2’si İran uyruklu olup, göçmenler arasında 4 çocuk bulundu. Ayrıca arama sırasında Moldovya ve Tunus uyruklu, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi de yakalandı.

gözaltı ve işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenler ile şüpheliler ilgili işlemler için yetkililere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve gerekli idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Olay, sahil güvenlik ekiplerinin deniz güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

YELKENLİ TEKNEDE DÜZENSİZ GÖÇMENLER VE YABANCI UYRUKLU 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI