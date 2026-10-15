Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

bayburt'ta hibe destekli işletme yerinde incelendi:

Bayburt’un Yelpınar köyünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletme yerinde incelendi. İşletme, 240 büyükbaş kapasiteli olarak faaliyet gösteriyor.

ziyaret ve toplantı:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin ile bir araya gelerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

kırsal kalkınma yatırımlarının etkileri:

Ziyarette, kırsal kalkınma yatırımlarının hayvancılık sektörüne katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ