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Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

Yelpınar köyünde KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe ile kurulan 240 büyükbaş kapasiteli işletme, İl Tarım heyeti tarafından yerinde incelendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

bayburt'ta hibe destekli işletme yerinde incelendi:

Bayburt’un Yelpınar köyünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletme yerinde incelendi. İşletme, 240 büyükbaş kapasiteli olarak faaliyet gösteriyor.

ziyaret ve toplantı:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin ile bir araya gelerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

kırsal kalkınma yatırımlarının etkileri:

Ziyarette, kırsal kalkınma yatırımlarının hayvancılık sektörüne katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ

BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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