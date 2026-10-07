Yemeksepeti kuryeleri 'gör beni' çağrısıyla sokak kedilerine dikkat çekti

Yemeksepeti, Whiskas'ın Mars'ın 'Better Cities for Pets' programı kapsamında geliştirdiği 'Gör Beni' projesine destek vererek sokak kedilerinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı artırdı. Şirket, günlük teslimat ağını ve kullanıcı ilişkisini projenin mesajını yaymak için kullandı.

Kuryelerle 'Gör. Fark Et. Koru.' mesajı:

Proje kapsamında Yemeksepeti'nin kurye iş ortaklarına özel hazırlanan setler dağıtıldı. Setlerde bulunan boyunluk, sticker, yelek rozeti ve bilgilendirici broşürler, kuryelerin günlük teslimat rotalarında projenin görünürlüğünü artırdı. Amaç, kuryelerin rotaları sırasında karşılaştıkları kedileri fark etmeleri ve çevredekileri de bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmekti.

Ayrıca 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü özelinde Yemeksepeti Market’ten alışveriş yapan kullanıcılara siparişleriyle birlikte 'Gör Beni' projesini anlatan bilgilendirici broşür ve mama gönderildi. Bu uygulama, sokaklardan evlere uzanan bir farkındalık köprüsü kurulmasına katkı sağladı.

'Sevgi Payı' kampanyası ve bağış hedefi:

Yemeksepeti, Mars Pet Nutrition ile de iş birliği yaptı; kampanyaya dahil markalar arasında Whiskas, Pedigree, Dreamies ve Perfect Fit yer aldı. Sevgi Payı uygulamasında Market üzerinden seçili Mars Pet Nutrition ürünlerinden yapılan her alışveriş bir 1 Sevgi Payı olarak sayıldı ve her payın karşılığı 10 gram mama bağışı olarak belirlendi.

Kampanya sonucunda belirlenen 1 tonluk mama bağışı hedefine ulaşıldı ve bağışlar HAYTAP aracılığıyla hayvanlara ulaştırıldı. Yemeksepeti'nin kurye ağı ve Market erişimi, projenin mesajının geniş kitlelere taşınmasında belirleyici oldu.

YEMEKSEPETİ, KEDİLERE VE ONLARIN İHTİYAÇLARINA DİKKAT ÇEKEN WHİSKAS'IN, HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ ŞEHİRLER PROGRAMI KAPSAMINDA GELİŞTİRDİĞİ "GÖR BENİ" PROJESİNE DESTEK VERDİ